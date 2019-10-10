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10.10.2019 - 17:20 |

Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ada'nın geçmişi aralanıyor

Aşk Ağlatır 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ada'nın anne ve babasının isimlerini öğrenen Nihal artık her şeyden emin... Peki Yıldırım'la Ada'nın ortak noktası ne?

Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ada'nın geçmişi aralanıyor

Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ağlatır yeni bölümde Ada'nın Nalan konusunda Yuf'a gerçekleri anlayıp anlatmayacağı merak konusu olurken Ada'nın geçmişi aralanmaya başlıyor. Nihal Ada'nın anne ve babasının ismini öğrenince şaşkınlığını gizleyemiyor. Konuyu hemen Yıldırım'a aktarıyor. Yıldırım ise Ada'nın yaşadığı yere gidiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır 5. Bölümünde; Nalan’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söylemek zorundadır. Ada Yusuf’u anlayışla karşılar. Ama ayrılık ikisi için de çok zordur. Rüzgâr bu zor anlarında Ada’nın yanında yer alır. Ada ve Yusuf birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da kader onları sık sık bir araya getirir. Bu durum Nalan’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep olur. Bu konuşmanın Ada’ya yansıması nasıl olacaktır? Çiçek bir iş için Nalân’ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalân’ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalan’ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Nalân’ın Mert’le olan ilişkisi açığa çıkacak mıdır?

Yalova açıklarında meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiYalova açıklarında saat 19.52'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.Yalova açıklarında saat 19.52'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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