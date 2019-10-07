Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK AĞLATIR 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çiçek bir iş için Nalan'ın elbiselerinden birini gizlice alır. Ancak Nalan'ın durumu anlaması pansiyonda büyük gerginliğe sebep olur. Diğer taraftan Sumru ve Fırat, Nalan'ın bir açığını bulmaya çalışırlar. Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalân bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkânsız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalân'a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf'u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul'a gelen Mustafa'dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgâr'ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgâr'a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.



AŞK AĞLATIR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...