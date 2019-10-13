13.10.2019 - 22:29 |
Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada, Yusuf'a olan aşkını itiraf etti ve...
Show TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Aşk Ağlatır 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen dizinin son bölümüne Ada'nın Yusuf'a olan aşkını itiraf etmesi damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AŞK AĞLATIR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşk Ağlatır 6. bölümde Ada, Nalan'ı başka bir adamla öpüşürken görür. Ada, Nalan ve Yusuf arasında bir şeyler yaşandığını düşünüp Nalan'a kendisini gördüğünü itiraf eder. Öte yandan Ada hakkında gizli gerçekleri öğrenen Neriman eşi Yıldırım ile birlikte Ada'nın yaşadığı eve gider.
Yıldırım gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Rüzgar, Ada'ya her geçen gün biraz daha aşık olurken Ada ise Yusuf'a olan aşkını itiraf eder. Aşk Ağlatır 6. bölümü ile bu akşam Show TV'de...
AŞK AĞLATIR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...