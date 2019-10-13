Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada, Yusuf'a olan aşkını itiraf etti ve...

AŞK AĞLATIR 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Aşk Ağlatır 6. bölümde Ada, Nalan'ı başka bir adamla öpüşürken görür. Ada, Nalan ve Yusuf arasında bir şeyler yaşandığını düşünüp Nalan'a kendisini gördüğünü itiraf eder. Öte yandan Ada hakkında gizli gerçekleri öğrenen Neriman eşi Yıldırım ile birlikte Ada'nın yaşadığı eve gider.

Yıldırım gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Rüzgar, Ada'ya her geçen gün biraz daha aşık olurken Ada ise Yusuf'a olan aşkını itiraf eder. Aşk Ağlatır 6. bölümü ile bu akşam Show TV'de...

AŞK AĞLATIR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...