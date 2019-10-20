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20.10.2019 - 22:36 |

Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yusuf, Nalan'dan ayrıldı ve...

Show TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Aşk Ağlatır 7. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Yusuf'un Nalan'dan ayrılmaya karar vermesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yusuf, Nalan'dan ayrıldı ve...

AŞK AĞLATIR'IN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir

Ada ve Rüzgar’ı bir arada gören Yusuf, Ada’nın Rüzgar’la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf’un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf’a o gece neden Rüzgar’la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve ‘Ben sadece seni seviyorum’ der.

Yusuf Ada’yla konuşmasından sonra Nalan’dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada’yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf’u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

AŞK AĞLATIR'IN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk Ağlatır 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

İntihar girişiminde bulunan kadını tutarken yaralanan esnaf konuştuZeytinburnu'nda pencereden atlayarak intihar girişiminde bulunan Fulya B.'yi havada yakalamak isterken yaralanan esnaf İbrahim Türkeli(39)'nin tedavisi sürüyor. Üç yerinde kırıklar oluşan Türkeli, o anları anlattı.
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