Aşk Ağlatır dizisi konusu | Aşk Ağlatır dizisi başrol oyuncuları

Aşk Ağlatır dizisi 3. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları Show TV ekranından yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelen ilk iki bölüm ile izleyiciden tam not aldı. Peki Aşk Ağlatır dizisi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

AŞK AĞLATIR DİZİSİ KONUSU

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat’ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada’ya yazılmış bir mektup bulur.

Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar… Yusuf’un çıktığı bu yolculuk onun ve Ada’nın hayatını sonsuza kadar değiştirecektir… Ancak Ada’nın hayallerinin peşinden gitmesi o kadar da kolay olmaz; dayısı İsmail ve müstakbel nişanlısı Mustafa, Ada’yı durdurmak için her şeyi yapmayı göz almıştır.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Aşk Ağlatır dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Deniz Altan, Oktay Çubuk