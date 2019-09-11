Aşk Ağlatır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Aşk Ağlatır dizisi tekrar bölümü ile bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. İlk bölümü ile Pazar akşamı ekrana gelen Aşk Ağlatır dizisi yayınlanan ilk bölüm ile büyük merak konusu uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler dizinin ilk bölümünü izleyen seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI

Aşk Ağlatır dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağızcan Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk, Deniz Altan yer alıyor.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ KONUSU

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem’im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada’ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul’a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.