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22.12.2019 - 17:06 |

Aşk Ağlatır final bölümünde neler yaşanacak? Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanları

Aşk Ağlatır 16. bölüm final fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları Show TV ekranında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi bu akşam final bölümü ile ekrana geliyor. Aşk Ağlatır dizisi final bölümünde Ada'nın Nalan'dan Ada'nın Rüzgar ile evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf deliye döner. Ada'nın servetinin peşine düşen İsmail ise çıktığı yolda büyük bir hezimete uğrar. İşte Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanları ve final bölümüne ilişkin son detaylar...

Aşk Ağlatır final bölümünde neler yaşanacak? Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanları

Aşk Ağlatır dizisi 16. bölüm ile Pazar akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Aşk Ağlatır filmi bu akşam ekrana gelecek olan 16. bölüm ile final yapıyor. Final bölümünde Nalan'dan Ada'nın Rüzgar ile evleneceğini öğrenen Yusuf deliye döner.

Babasını çok uzun bir aradan sonra bulmanın mutluluğunu yaşayan Ada'nın bu mutluluğu çok uzun sürmez. Rüzgar'ın evine Ada'yı almak için giden Yusuf ve Ada'nın babası bir sonraki karşılaşmada beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Rüzgar'ın çektiği silahın önüne atlayan Hünkar Balaban merminin hedefi olur ve bir anda yere yığılır.

 AŞK AĞLATIR 16. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI

AŞK AĞLATIR 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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