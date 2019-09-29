Aşk Ağlatır fragman! 4. yeni bölüm

Nalan ve Yusuf’u tekrar bir arada gören Ada’nın gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda Ada, Rüzgar’ın evine yardımcı olarak giriyor. Ada’yı annesine karşı savunan Rüzgar’ın, “Ada benim merhamet değil hayranlık duyduğum biri anne!” sözleri dikkat çekiyor.

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