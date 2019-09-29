29.09.2019 - 11:02 |
Aşk Ağlatır fragman! 4. yeni bölüm
Aşk Ağlatır 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan Aşk Ağlatır 4. yeni bölümde Nalan ve Yusuf bir arada. Ada ise...
Nalan ve Yusuf’u tekrar bir arada gören Ada’nın gözyaşlarına hakim olamadığı tanıtımda Ada, Rüzgar’ın evine yardımcı olarak giriyor. Ada’yı annesine karşı savunan Rüzgar’ın, “Ada benim merhamet değil hayranlık duyduğum biri anne!” sözleri dikkat çekiyor.
AŞK AĞLATIR FRAGMAN
Yumurtanın içinden yumurta çıktıBURSA'nın Mudanya ilçesinde İsmail Öztan'ın (53) bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaşanan olayın çok nadir görüldüğünü belirtti.