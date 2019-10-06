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06.10.2019 - 12:59 |

Aşk Ağlatır fragman! Duygu dolu anlar...

Aşk Ağlatır 5. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. SHOW TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır yeni bölümünde duygu dolu anlar izleyiciyi şaşırtacak. İşte Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı...

Aşk Ağlatır fragman! Duygu dolu anlar...

 Pazar akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de SHOW TV'de...

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Ağlatır’ın 4. Bölümünde; ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalân bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkânsız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalân’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgâr’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgâr’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar. Rüzgâr gibi anlayışlı, yardımsever bir insanın anne ve babası ne kadar zor olabilir ki?

Düğün konvoyunda çakarlı rezaletAnkara Turan Güneş Bulvarı'nda çakar lambalı araçların bulunduğu düğün konvoyu trafiği felç etti.
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