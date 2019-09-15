Aşk Ağlatır oyuncuları kimler? Aşk Ağlatır 2. bölüm fragmanı

Yusuf’un polisler tarafından alınmasıyla İstanbul’da yapayalnız kalan Ada, “Ben nasıl bulacağım şimdi İstanbulluyu?” sözleriyle çaresizliğini hissettirirken, dayısı İsmail onu bulmak için İstanbul’a geliyor. Yusuf’un Ada’ya ulaşmaya çalıştığı tanıtımda Mustafa da Ada’yı bulmaya çalışıyor. Dayısı İsmail her yerde Ada’yı ararken, Yusuf ve Ada’nın tekrar bir araya gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor.

AŞK AĞLATIR 2. BÖLÜM FRAGMANI

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf’u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf’un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada’yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

ADA MERYEM VARLI (HAFSANUR SANCAKTUTAN)

Ada, 19 yaşında. 6 yaşındayken annesini kaybetti, babasını ise hiç tanımadı. Dayısı İsmail ve yengesi Üftade büyüttü Ada’yı. Üstelik İsmail, yaptığı bu iyiliği her gün hatırlatmaktan geri durmadı. Büyüdüğü küçük, tutucu kasabaya sığamayacak kadar hayalperest ve tutkulu biri Ada. Çalışkan, merhametli, kin tutmayan bir yapısı var.

Ada, çevresini dönüştürme gücüne sahip nadir insanlardan, ışık saçıyor bir nevi… Sadece gücünü hatırlamaya ihtiyacı var. Yusuf’la çıktıkları yolda ışığını yeniden bulacak.

RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

22 yaşında. İyi giyimli, yakışıklı ve son derece cool bir çocuk… Ada’nın çalıştığı yerin sahibinin oğlu Rüzgar. İlk başta hoppa vicdansız sorumsuz görünüyor ama aslında ince ve yaralanmaya hazır bir ruhu var. Rüzgar, iyi niyetli, yardım sever biri. İstanbul’a taşındıktan sonra babasının zenginliğinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmaya başlamış olsa da özünü hiç kaybetmemiş. Doğruluk peşinde, çok çalışmaktan gocunmayan, adaletli olmayı önemseyen biri. En büyük zaafı babası.