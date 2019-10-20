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20.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Aşk oyunlu tuzak! 'Eşiyle yakaladığı' kişinin uygunsuz görüntülerini çekip...

Ankara’da birçok erkeğe gasp tuzağı kurdukları ortaya çıkan aralarında bir karı-kocanın da bulunduğu belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Aşk oyunlu tuzak! 'Eşiyle yakaladığı' kişinin uygunsuz görüntülerini çekip...

Çetenin oyununu, B.Ç. adlı şahsın mağdur olduğu iddiasıyla polise yaptığı şikayet ortaya çıkardı. Buna göre, B.Ç. birkaç ay önce Ulus’taki bir mekanda Kübra Ç. ile tanıştı. Kübra Ç. geçtiğimiz günlerde B.Ç.’ye mesaj atarak evine davet etti.

Kredi de çektiler

İkili, birlikte içki içip yakınlaştığı sırada içeriye eşi Fatih Ç. ve 4 arkadaşı girdi. Kendisini aldatılmış gibi göstererek agresif tavırlar sergileyen Fatih Ç. önce B.Ç.’nin uygunsuz görüntülerini videoya çekti. Arkadaşlarıyla birlikte darp ettiği B.Ç.’nin cep telefonundan mobil bankacılık üzerinden 30 bin liralık anlık kredi başvurusunda bulunan Fatih Ç. genç adamı, “Görüntülerin elimizde” diyerek tehdit etti. B.Ç. adına kredi başvurusunun onaylanmasının ardından şüphelilerden ikisi evden çıkıp parayı bankamatikten çekti. Olayın ardından hesaplarını kontrol eden B.Ç. 15 bin liranın çekildiğini gördü. Hemen polise giden B.Ç. şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Gasp bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu karı-koca çift ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer şekilde dört olaya daha karıştıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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