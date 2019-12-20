'Asker göndermek için tezkere gerekli'

TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasını değerlendiren uzmanlar, asker göndermek için Libya tarafından bir talebin gelmesi ve TBMM’den tezkerenin çıkması gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlar, Putin-Erdoğan arasında yapılan görüşmenin Libya’nın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Meclis onayı

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu ile Kuzey Afrika uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar, anlaşmayı ve Libya’daki gelişmeleri Milliyet’e değerlendirdi.

Asker göndermenin Meclis onayı gerektiğini belirten emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, “Güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmaları, asker göndermenin altyapı hazırlığı değildir. Anlaşma iki ülke arasında askeri alanda iş birliği yapılmasına ilişkin savunma sanayii, eğitim, danışmanlık gibi alanları kapsar. Asker gönderme gelen talep ve TBMM’nin onayıyla gerçekleşecek bir konudur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmeye de dikkat çeken Kuloğlu, “Bu görüşmede, Libya konusu da masaya yatırıldı. Türkiye UMH’yi desteklerken, ülkenin büyük çoğunluğunu elinde tutan Hafter’i ise Rusya destekliyor. Buradaki sorunun, Rusya ile görüşülerek giderilmesi lazım” diye konuştu.

Libya ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını da değerlendiren Kuloğlu, “Doğru ama geç kalınmış bir karar. Libya ile yapılan anlaşma yetmez. Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır ile de mutlaka anlaşma yapılmalı. Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz kesilmiş durumda. Dış politikada diplomasiyi harekete geçirip çıkarları korumalı” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli ilişki

Nebahat Tanrıverdi Yaşar da gündemdeki anlaşmanın, 2012’de Libya ile yapılan eğitim anlaşmasının genişletilmiş hali olduğuna dikkat çekti. Atılan adımların kısa vadeli olmadığını söyleyen Yaşar, “Bu anlaşma, iki devlet arasındaki ilişkilerin kurumsallaşması ve uzun vadede Akdeniz’deki güvenlik, enerji meselesini daha yasal bir zemine oturtmak amacıyla yapıldı. 2014’ten beri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa, Rusya, uzun bir süredir Libya’da doğrudan sahayı etkilemeye çalışıyorlar. Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmalarla o coğrafyada aktif olması, Rusya ile yapılacak görüşmeler, güç dengesini değiştirecek unsurlar” dedi.

Türkiye’den asker talebi iddiası

Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti. Öte yandan merkezi Dubai’de bulunan Orta Doğu Yayın Merkezi’ne (MBC) bağlı haber kanalı Al Arabiya, UMH’nin Türkiye’den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti. Al Arabiya’nın aktardığı ve Al Jazeera televizyonunun da kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) desteklediği Al Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk Ordusu kuvvetlerinin başkent Trablus’a gönderilmesi kabul edildi. Pazartesi TBMM Komisyonu’ndan geçen ve Türkiye ile UMH arasında imzalandığı açıklanan ‘Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Talep ederlerse Libya’ya asker göndeririz” açıklaması yapmıştı.

Rusya lideri yetkililerle görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın açıklamasında bir muhabirin Libya sorusuna “Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın (bugün) Türkiye’den delegasyon gelecek. Onlarla Moskova’da görüşeceğim” dedi. Putin, hem başında Al Sarraj’ın bulunduğu Libya hükümetiyle hem de Hafter ile temas içinde olduklarını belirterek Libya’daki taraflar arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla sonlandırmak istediğini söyledi.