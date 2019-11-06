MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAskerden 3 ay önce gelmişti... Annesi cesedini böyle buldu
06.11.2019 - 22:13 | | DHA

Askerden 3 ay önce gelmişti... Annesi cesedini böyle buldu

Bilecik'te üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Askerden 3 ay önce gelmişti... Annesi cesedini böyle buldu

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2nci katında meydana geldi.

Üç ay önce askerden geldiği öğrenilen Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Askerden 3 ay önce gelmişti... Annesi cesedini böyle buldu


Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doktorun oyunu ortaya çıktı! Bakın muayenesinde ne bulundu?

    Doktorun oyunu ortaya çıktı! Bakın muayenesinde ne bulundu?

    Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 63. son bölümde Nefes ile Tahir...

    Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 63. son bölümde Nefes ile Tahir...

    Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

    Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

    Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

    Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

    Sıradaki Haber