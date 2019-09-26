Askere giderken hangi eşyalar götürülür? Unutulmaması gereken askerlik malzemeleri

Kasım ayı celbinin askerlik yerleri belli oldu. Askere gidecek olan vatandaşlar ise askerlik yerini öğrencikten sonra, gerekli eşyalar için arayışa geçti. Askere gitmelerine az bir süre kalan asker adaylarının yanına alacağı eşyalar şu şekilde...

ASKERE GİDERKEN HANGİ EŞYALAR GÖTÜRÜLÜR?

Boyuna asılan ipli cüzdan ile özel eşyalarınızın güvenini sağlayabilirsiniz.

Banyo malzemeleri ile vücut temizliğinizi sağlayabilirsiniz.

El ve yüz için vücut kremi ile hava değişiminde meydana gelen çatlakları engeleyebilirsiniz.

İçlik ile soğuk hava şartları altında vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Yanınıza birçok çamaşır alarak, kalabalıkta oluşan mikroplardan kaçınmanız mümkün.