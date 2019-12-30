Askerlik yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Şubat ayında vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce genç silahaltına girecek. Birliklerine teslim olmak isteyen adayları heyecan sarmış durumda... Şubat ayı yaklaşırken binlerce kişi askerlik yerini öğrenmek istiyor. Sıkça sorulan soru ise "Askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor?" diye soruyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.