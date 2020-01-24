Askerlik yerleri (Şubat celbi) e - devlet girişi - Bedelli askerlik yerleri sorgula
Milli Savunma Bakanlığı bugün askerlik yerlerini belirlediğini açıkladı. Şubat celp döneminde askere gidecek olan er adayları, askerliğini nerede yapacağını öğrenmek için e - devlet girişe erişim sağlıyor. e - Devlet sistemi üzerinden binlerce vatandaş, askerlik yerini kolaylıkla öğrenebiliyor. Aynı zamanda bedelli askerlik yapacakların askerlik yeri de belli oldu. İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı, e - devlet girişi, bedelli askerlik yerleri, Yedek Subay sınıflandırma sonuçları...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2000/1 askerlik yerleri açıklandı. Şubat ayında askere gidecek olan er adayları şimdiden askerlik heyecanı yaşıyor. Askerliği hangi şehirde yağacağını merak edenler ise askerlik yeri nasıl öğrenilir sorusuna cevap arıyor. Ocak/Şubat/Mart 2020’de silahaltına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020’de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları yoğun ilgi görüyor. Bugün açıklanan askerlik yerleri, e-devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından öğreniliyor.
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ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU
1. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.
2. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.
3. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.
4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 OCAK 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.
5. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;
A. YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI
30 OCAK 2020 TARİHİNDE, ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN OCAK CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 30 OCAK 2020 TARİHİNDE, ŞUBAT CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 26 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE, MART CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 19 MART 2020 TARİHİNDE TERTİP EDİLDİKLERİ BİRLİKLERE SEVK EDİLECEKLERDİR.
B. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YÜKÜMLÜLER YUKARIDA BELİRTİLEN SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN ON BEŞ
GÜN ÖNCESİNDEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN SEVK EVRAKI SADECE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.
C. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLETTEN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR. YÜKÜMLÜLER KENDİLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİ KİMLİK BELGELERİ İLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.
6. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE KATILMAYAN YÜKÜMLÜLER BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.
7. 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.
8. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE https://asal.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN VE TRT TELETEKSTEN ULAŞABİLİRLER.