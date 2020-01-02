Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2020? e-Devlet askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-Devlet aracılığıyla öğrenilen askerlik yerleri için artık çok az bir zaman kaldı. 2020 yılının gelmesi ile birlikte Ocak, Şubat ve Mart celpleri yapılacak. İşte askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.