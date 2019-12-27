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27.12.2019 - 13:22 |

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB'den son dakika açıklaması...

Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen yüz binlerce vatandaş için Milli Savunma Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin askerlik yerleri için tarih belli oldu.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB'den son dakika açıklaması...

2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart celp dönemlerinde askere gidecek vatandaşlar için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır.

Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN 31 ARALIK 2019

Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

 

İstanbul'da gemi kıyıya çarptı!Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.
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