Askerlik yerleri saat kaçta açıklacak? 99/4 sevk evrakı nasıl alınır?

Kasım ayında on binlerce kişi askere alınacak. Bugün askere alınacak olan adaylar içinse heyecanlı bir gün... Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlik yerlerini ilan edecek. Silahaltına alınacak olan binlerce kişi bilgisayar ve telefon başında... Yoğun bir şekilde "Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 9 Ağustos'taki duyurusunda kasım ayı celp dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakanlık 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağını belirtmişti. Fakat MSB saat konusunda bir açıklama yapmamıştı. Askerlik yerleirnin öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 1 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 2 Aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.