Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

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ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aslan burçları bugün yakınlarından destek görecek. Böylelikle işleriniz kolaylayacak. Aslan burçları için yeni sorumluluklar gündemde. Uğraştığınız işlerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacak. İlerleyen saatlerde ani plan değişikleri yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi yarattıklarımda arıyorum

Yönetici gezegeni: Gündüzün ışığı olarak Güneş bu burcun yöneticisidir

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Rengi: Güneş renkleri, turuncu

Metali: Altın

Taşı: Rubi

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp, omurga

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kendine güvenen ve enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü bir etkileme gücü, artistik, güvenilir ve koruyucu

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Sert ve fazla despot, pohpohlanmaya dayanamayan, sürekli ilgi merkezi olmak isteyen, küstah, diktatör gibi, abartılı ve egoist