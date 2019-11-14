Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?
Ateş grubundan olan Aslan burcunun günlük yorumunu merak edenler, arayışa koyuldu. 23 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğanların olduğu Aslan burcunun günlük yorumu ve Aslan burcunun genel özellikleri haberimizde...
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ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aslan burçları bugün yakınlarından destek görecek. Böylelikle işleriniz kolaylayacak. Aslan burçları için yeni sorumluluklar gündemde. Uğraştığınız işlerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacak. İlerleyen saatlerde ani plan değişikleri yaşayabilirsiniz.
ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi yarattıklarımda arıyorum
Yönetici gezegeni: Gündüzün ışığı olarak Güneş bu burcun yöneticisidir
Elementi: Ateş
Niteliği: Sabit
Rengi: Güneş renkleri, turuncu
Metali: Altın
Taşı: Rubi
Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp, omurga
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kendine güvenen ve enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü bir etkileme gücü, artistik, güvenilir ve koruyucu
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Sert ve fazla despot, pohpohlanmaya dayanamayan, sürekli ilgi merkezi olmak isteyen, küstah, diktatör gibi, abartılı ve egoist