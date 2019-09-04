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04.09.2019 - 11:24

Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu? Tektaşlı paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz 2015 yılından bu yana aşk yaşayan çift daha önce iki kez ayrılmış olmalarına rağmen ilişkilerine üçüncü bir şans vermişlerdi. Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanan Aslı Enver'in gün batımına karşı paylaştığı kare takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Karede Aslı Enver'in parmağındaki tek taş yüzük acaba Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu sorularını akıllara getirdi.

Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu? Tektaşlı paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu sorusu ikilinin takipçileri tarafından merak ediliyor. 2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili daha önce iki kez ayrılmalarına rağmen ilişkilerine üçüncü bir şans vermişlerdi. Kıbrıs'ta tatil yapan Aslı Enver'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşım güzel oyuncunun takipçileri tarafından farklı yorumlandı.

Gün batımına karşı fotoğraf çektiren Aslı Enver'in parmağında yer alan tektaş yüzük dikkatli takipçiler tarafından acaba Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu sorusunu akıllara getirdi.

Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu Tektaşlı paylaşım

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