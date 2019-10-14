Aslı Gibidir filmi konusu ve başrol oyuncuları

Aslı Gibidir filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu Aslı Gibidir filmi 25 Ocak 2019 yılında vizyona girdi. 102 bin seyirci tarafından izlenen film gişeden 1.360.023,65 TL hasılat elde etti.

ASLI GİBİDİR FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, ve Seda Türkmen yer alıyor.

ASLI GİBİDİR FİLMİ KONUSU

Aslı Gibidir, oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesine bağlı olan genç kız onların isteğini geri çevirmeyip, ilk üniversitesini onların tercihine göre belirler. Ancak hayallerinden asla vazgeçmez ve yeniden sınavlara hazırlanıp ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır.

Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için, ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken, bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.