Aslı Melisa Uzun kimdir? Kaç yaşında?

Tescilli güzellerden Aslı Melisa Uzun, paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı salladı.

Tescilli güzel yaptığı paylaşıma 'Paralel' notunu düştü.

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

Güzel manken, ilk oyunculuk deneyimini O3 Medya’nın üstlendiği “Ama Arkadaşlar İyidir” adlı dizide yaşadı. Yaratıcı yönetmenliğini Zeynep Günay Tan'ın yönetmenliğini ise Deniz Koloş'un üstlendiği, senaryosunu Ekin Atalar’ın kaleme aldığı dizide Uzun, Selin adlı üniversitede okuyan genç bir kızı canlandırdı.

Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan manken, gerçek hayatta olduğu gibi dizide de dans etti. Uzun’un canlandırdığı Selin, üniversitenin dans kulübünde yer aldı.