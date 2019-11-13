Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizlierde oynadı?
16 Şubat 1983'te Çanakkale'de doğan Aslıhan Gürbüz, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa ederek gündeme geldi. Peki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.
Filmografi
TV Dizileri
2004 Büyük Buluşma Seda
2008 Gonca Karanfil Gonca
2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut
2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova
2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener
2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan
2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı
2011 Labirent Ayla
2016 Kor Emine
Tiyatro
2008 Zorla Güzellik Clarly