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13.11.2019 - 10:22 |

Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizlierde oynadı?

16 Şubat 1983'te Çanakkale'de doğan Aslıhan Gürbüz, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa ederek gündeme geldi. Peki Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizlierde oynadı?

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.

Filmografi

TV Dizileri

2004 Büyük Buluşma Seda
2008 Gonca Karanfil Gonca
2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut
2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova
2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener
2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan
2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı
2011 Labirent Ayla
2016 Kor Emine 

Tiyatro

2008 Zorla Güzellik Clarly 

Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı!Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce, tarlada çapa yapan Havva Uzun'un (58) vücudunun sağ tarafı, kolunu yılan ısırınca felç oldu. Epilepsi hastalığına da yakalanan, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.
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