Aslıhan Gürbüz kimdir, kaç yaşında, hangi dizlierde oynadı?

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve"yi canlandırdı.



Filmografi



TV Dizileri



2004 Büyük Buluşma Seda

2008 Gonca Karanfil Gonca

2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova

2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan

2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu



Sinema ve TV Filmleri



2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı

2011 Labirent Ayla

2016 Kor Emine



Tiyatro



2008 Zorla Güzellik Clarly