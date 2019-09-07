Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar Malhun Hatun'u canlandıracak

Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

1999 doğumlu olan Aslıhan Karalar küçük yaşlarda piyano ve bale eğitimi almıştır. Best Model of Turkey 2017 birincisi olan Aslıhan Karalar Londra'da King's College'da işletme bölümünde okumuştur.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi’nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali’nin kızıdır.