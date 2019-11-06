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06.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

‘Aslında’ Kadın Yazısı Festivali

İkinci Kadın Yazısı Festivali kapsamında birçok etkinlik, 15-24 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı ve Bomonti yerleşkeleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Pera Müzesi ve Karşı Sanat’ta izleyicilerle buluşuyor.

‘Aslında’ Kadın Yazısı Festivali

Festivalin teması, “Aslında”. Festival, cinsiyeti “yazı” odağında tartışmaya açmayı, gerek tanınmış gerekse adları yeni duyulmakta olan kadın yazarları ve şairleri desteklemeyi ve yine “yazı”dan hareketle uluslararası bağlar kurmayı hedefliyor. Kadın Yazısı Festivali’nin ilki geçen yıl İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın ortak çabası sonucu düzenlenmişti. Bu yıl British Council, Goethe-Institut Istanbul, Tarabya Sanat Akademisi ve Karşı Sanat’ın da desteklediği festival daha da genişliyor ve zenginleşiyor. 5’i yurt dışından 60’a yakın konuşmacının katılımıyla panel, söyleşi, performans ve şiir okumaları dâhil olmak üzere pek çok etkinlik 15-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

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