Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında? Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?

Son zamanların en popüler arasında yer alan Can Yaman ile sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın adları aşk dedikodularına karıştı. Konuyla ilgili ikiliden yalanlama geldi. Peki Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında?



ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?



Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar’dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ’da oteli vardır.



Doğum Tarihi: 1993

Boyu: 173

Eğitim: Üniversite

Mesleği: Otel İşletmeni

Beden, Vücut Ölçüleri : 88-61-91