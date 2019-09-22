22.09.2019 - 14:40 |
Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında? Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, ünlü oyuncu Can Yaman ile görüntülendi. Bu olay sonrası günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Son zamanların en popüler arasında yer alan Can Yaman ile sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın adları aşk dedikodularına karıştı. Konuyla ilgili ikiliden yalanlama geldi. Peki Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında?
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar’dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ’da oteli vardır.
Doğum Tarihi: 1993
Boyu: 173
Eğitim: Üniversite
Mesleği: Otel İşletmeni
Beden, Vücut Ölçüleri : 88-61-91
İzmir'de eski koca dehşeti! “Çok sevdiğim için bıçakladım"İzmir’in Tire ilçesinde, bir hemşire, barışma teklifini reddeden eski kocası tarafından sokak ortasında yaklaşık 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan iki çocuk annesi talihsiz kadına ilk müdahale görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözü dönmüş koca ise suç aleti ekmek bıçağını çöpe atarak olay yerinden yaya olarak kaçarken yakalandı. "Eşinizi niye bıçakladınız?" sorusuna “Çok sevdiğim için” yanıtını veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.