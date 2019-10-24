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24.10.2019 - 12:47 |

Aslışah Alkoçlar kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir?

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın kaç yaşında olduğu ve mesleği merak edilmeye başladı. Ünlü oyuncu Can Yaman ile görüntülendikten sonra merak konusu olan Aslışah Alkoçlar'ın yaşamına dair merak edilenler haberimizde...

Aslışah Alkoçlar kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir?

Magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman'ın, Aslışah Alkoçlar ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu iddia sonrasında Aslışah Alkoçlar hakkında arayış başladı. Peki Aslışah Alkoçlar kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? İşte Aslışah Alkoçlar hakkında bilinenler...

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar’dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ’da oteli vardır.

Doğum Tarihi: 1993
Boyu: 173
Eğitim: Üniversite
Mesleği: Otel İşletmeni
Beden, Vücut Ölçüleri : 88-61-91

 

Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
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