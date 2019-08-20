Aspendos’ta opera ve bale zamanı

1-18 Eylül arasında gerçekleşecek festivalin ilk gününde; Aspendos Antik Tiyatrosu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet’nin 4 perdelik opera eseri “Carmen”i sahneleyecek. Festival 18 Eylül’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.