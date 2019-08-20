MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAspendos’ta opera ve bale zamanı
20.08.2019 - 09:01| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Aspendos’ta opera ve bale zamanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1 Eylül’de Antalya’da başlıyor.

Aspendos’ta opera ve bale zamanı

1-18 Eylül arasında gerçekleşecek festivalin ilk gününde; Aspendos Antik Tiyatrosu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet’nin 4 perdelik opera eseri “Carmen”i sahneleyecek. Festival 18 Eylül’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Selde hayatını kaybeden "Cici Baba" ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Selde hayatını kaybeden "Cici Baba" ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı!

Polis Akademisi ilk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı!

ALES/2 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman?

ALES/2 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

Sıradaki Haber