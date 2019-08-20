20.08.2019 - 09:01| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Aspendos’ta opera ve bale zamanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1 Eylül’de Antalya’da başlıyor.
1-18 Eylül arasında gerçekleşecek festivalin ilk gününde; Aspendos Antik Tiyatrosu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Fransız besteci Georges Bizet’nin 4 perdelik opera eseri “Carmen”i sahneleyecek. Festival 18 Eylül’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın da solist olacağı gala konseriyle sona erecek.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.