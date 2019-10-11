Astronomiyi çocuklara sevdirecek

Türkiye’nin yedi bölgesinde en az 35 şehirde 70 okula giderek özellikle kız çocuklarına astronomiyi ve bilimi sevdirmeyi hedefleyen astrofizikçi Dr. H. Tuğça Şener, projesini hayata geçirmek için destek arıyor. Çalışmalarını Polonya Mt. Suhora Gözlemevi’nde sürdüren Dr. Şener, “Hepimiz taşın altına elimizi koyarsak daha güzel bir Türkiye mümkün” diyor.

Astronomiye ilgisinin çocukluğunda annesinin anlattığı Ay Dede masallarıyla başladığını ve kendini bildiğinden beri hep astronom olma hayali kurduğunu belirten astrofizikçi Dr. H. Tuğça Şener, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne birincilikle girdi. Max Planck Institute für Radioastronomie tarafından sağlanan burs ile Üniversität Bonn’da 2 yıl yüksek lisans öğreniminin ardından, Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Armagh Gözlemevi tarafından doktora çalışmalarımı Queen’s University of Belfast’ta gerçekleştirmek için tam burslu davet ile Kuzey İrlanda’ya giden Şener, ardından Kore Cumhuriyeti’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nde Dev Macellan Teleskobu’nun bilim ekibinde yer alan Şener, şu anda Polonya’da Mt. Suhora Gözlemevi’nde yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürk ilke ve devrimleriyle büyüyen bir neslin parçası olarak eğitimde fırsat eşitliği için çalışmak istediğini ifade eden Şener, kız çocuklarının bilime teşvik edilmesine yönelik projesini şöyle anlattı: “Çocukluk ve gençlikte kendimize rol model seçerken gördüğümüz ve bildiğimiz insanlardan esinleniyoruz. Bu nedenle öncelikle kız öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullara gitmek, onlarla astronomiye ve bilime dair söyleşiler yapmak, teleskop veya dürbün kullanarak, birlikte gözlem yapmak istiyorum. Bir çocuğun ilk defa Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını gördüğü ana tanıklık etmek benim için en büyük manevi tatmin.”

‘Desteğe ihtiyacımız var’

Projesini hayata geçirmek için her türlü desteğe açık olduğunu vurgulayan Şener, “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden birkaç hocamla görüştüm onlar ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İki teleskop ve dürbün desteğini onlar sağlayacak. Ama ulaşım ve konaklama konusunda desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda ben elimden geleni yapmaya hazırım, umuyorum ki projeye desteği olabilecek kişiler de ellerini taşın altına koymaktan çekinmez” dedi.