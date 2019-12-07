Astsubay, otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölcük Kuzey Grup Donanma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Mustafa Soner yönetimindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyeri aşan otomobil, yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Soner, yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Astsubay Mustafa Soner'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.