Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

Hicri Yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı Müslümanlar için mübarek kabul edilen aylardandır. Aşure Günü ise Muharrem ayı içerisinde ihya edilir.

2019 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.”buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir.

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

3 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı kabukları soyulmuş fıstık

1 su bardağı fındık içi(bütün)

1.5 su bardağı doğranmış kayısı

1 su bardağı kuru üzüm

yarım su bardağı kuş üzümü

yarım su bardağı küp doğranmış portakal kabuğu

1 su bardağı küp doğranmış elma

4 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Bir gece önceden fasulye ve nohut aynı kapta ıslatılırBir gece önce buğday yıkanıp sıcak su ile ıslatılır. Ertesi sabah fasulye nohut düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar pişirilir. Buğday da aynı şekilde haşlanır.

Meyveler bir tencerede yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dk kaynatılır.

Büyük bir tencereye pişen malzemeler birlikte konulur.

Suyu yetersizse sıcak su eklenir.

Kaynayınca fıstık, fındık, portakal kabuğu, elma, bir çimdik tuz ve şeker atılır. Karıştırılır, 5-10 dk daha kaynatılıp ocak kapatılır.

Eğer daha koyu kıvamlı olmasını istiyorsanız 2 kaşık buğday nişastasını az suda eritip kaynayınca ilave edebilirsiniz.

Üzerini nar, tarçın, kuş üzümü vs. ile süsleyebilirsiniz.