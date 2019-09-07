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07.09.2019 - 09:36

Aşure günü ne zaman? Aşure tarifi ve aşure malzemeleri

Aşure günü hangi güne denk geliyor? Muharram ayının gelmesiyle birlikte aşure günü için de vakit yaklaştı. Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilmektedir. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi ve aşure malzemeleri...

Aşure günü ne zaman? Aşure tarifi ve aşure malzemeleri

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.

2019 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE MALZEMELERİ

-3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

AŞURE TARİFİ

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

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