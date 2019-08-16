16.08.2019 - 20:30
Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılının Muharrem ayı başlangıç tarihini ve aşure gününün tarihini duyurdu. Milyonlarca vatandaş ise bu tarihleri öğrenmek için arayıla geçti. Peki bu yıl aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sayfasında Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgi verdi. Aşure günü tarihini de sayfasında belirten DİB, vatandaşların merakını giderdi.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 Muharrem ayı 31 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü 9 Eylül Pazartesi günü idrak edilecek.