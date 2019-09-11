Aşure tarifi | Aşure nasıl yapılır?
Muherrem ayının 10. gününde başlayan Aşure telaşı devam ediyor. İçerisinde birçok malzeme bulunduran aşurenin, nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Vatandaşlar merakla, 'aşure nasıl yapılır', 'aşure tarifi', 'aşure malzemeleri' yazarak en lezzetli tarife ulaşmak istiyor. İşte Arda'nın Mutfağı'ndan en güzel aşure tarifi haberimizde...
Muharrem ayının anlam ve önemi tüm yurdumuzda yaşanıyor. 31 Ağustos 2019 tarihinde başlayan Muharrem ayı, 29 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Bu mübarek ayda aşure yapıp, dağıtmak isteyenler için aşure tarifine haberimizde yer verdik.
AŞURE TARİFİ
Akşamdan buğdayı suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 5 dakika kaynatın, kapağını kapatıp bir gece bekletin.
Ertesi gün buğdaylara su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
Sırasıyla içine haşlanmış nohutları kuru fasulyeyi koyup kaynatın.
Suda beklettiğiniz kuru üzümleri süzüp ilave edin. Portakal kabuğu rendesi, kuş üzümünü ilave edip karıştırın. Şekerini ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.
Kuru kayısıları, tuzu ve vanilyayı ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küçük küpler halinde doğrayın ayrı bir kapta suda haşlayın süzün ve tencereye ilave edin. Sıcak olarak kaplara paylaştırın.
Soğuduktan sonra üzerlerini dilediğiniz malzemelerle süsleyip soğuk servis edin.
AŞURE MALZEMELERİ
3-4 su bardağı aşurelik buğday
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
20 adet kuru kayısı
½ su bardağı kuru üzüm ( sultaniye )
1 adet portakal kabuğu rendesi
10-15 adet kuru incir
1 paket vanilya
1 tutam tuz
4-5 su bardağı toz şeker
½ su bardağı kuş üzümü
Üzeri için Malzemeler
Fındık
Ceviz
Kuş üzümü
Nar
Dolmalık fıstık
Tarçın