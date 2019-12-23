ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.