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11.11.2019 - 12:16 |

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! ATA AÖF sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri belli oldu. ATA AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavları ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! ATA AÖF sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav (güz) giriş belgeleri yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Peki ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları ne zaman?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

16-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan Ara Sınavı (vize) için giriş belgeleri yayımlanmıştır. Giriş belgenizi almak için tıklayınız.

 

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