ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama | 28- 29 Aralık ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınavları için beklenen tarih geldi. Binlerce öğrenci bu hafta sonu sınavlarda ter dökecek. ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacaktır.

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınavları 28-29 Aralık'ta gerçekleşiyor. İki gün sürecek olan sınavlarda her ders için yarım saat süre veriliyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Sınavların sona ermesinin ardından gerekli açıklamanın yapılması bekleniyor.

Sınav sonuçları değerlendirilirken dört yanlış bir doğru cevabı götürmektedir.