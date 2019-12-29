ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapıldı. ATA AÖF final sınavları ardından, sonuçlar ne zaman açıklanacak? arayışı başladı. Peki Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları ile ilgili bir tarih duyurdu mu?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 28-29 aralık 2019 tarihlerinde uygulanan ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI MI?

2019-2020 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi final sınavlarının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ATA AÖF sınavlarının soru ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.