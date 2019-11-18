ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Atatürk Üniversitesi 2019-2020 Ara Sınavı soru ve cevapları yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, kitapçığı inceleyerek kendi başarılarını ölçebilirler. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Atatürk Üniversitesi sınav sonuçları için bir tarih belirledi mi?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair bir duyuru yayımlanmadı.

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili bir duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

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