MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?
18.11.2019 - 11:51 |

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2019-2020 Ara Sınavıları geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. ATA AÖF öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Atatürk Üniversitesi 2019-2020 Ara Sınavı soru ve cevapları yayımlandı. ATA AÖF sınavlarına katılan öğrenciler, kitapçığı inceleyerek kendi başarılarını ölçebilirler. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Atatürk Üniversitesi sınav sonuçları için bir tarih belirledi mi?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair bir duyuru yayımlanmadı.

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili bir duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

 ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

Niğde'de FETÖ operasyonu 2 gözaltı

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

Sıradaki Haber