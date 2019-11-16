ATA AÖF sınav yeri sorgulama | ATA AÖF sınav süresi ne kadar?

ATA AÖF Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Tüm dersler için sınav süresi 30 dakikadır. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVDA BULUNDURULMASI GEREKENLER

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.