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30.09.2019 - 12:37 |

ATA AÖF sınavları ne zaman? 2019-2020 Sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihleri için arayışa koyuldu. İşte ATA AÖF sınav takviminde yer alan bilgiler...

ATA AÖF sınavları ne zaman? 2019-2020 Sınav takvimi

 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 Eğitim yılı akademik takvimi yayınlandı. ATA AÖF öğrencileri, sınav günlerini öğrenmek için harekete geçti.

ATA AÖF SINAVLAIR NE ZAMAN?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 16-17 Kasım 2019

Yarıyıl Sonu (final) sınavı: 28-29 Aralık 2019

Bütünleme Sınavı: 1-2 Şubat 2020

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (vize) sınavı: 28-29 Mart 2019

Yarıyıl sonu (final) sınavı: 16-17 Mayıs 2020

Bütünleme sınavı: 27-28 Haziran 2020

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 yılı mezuniyet üç ders sınavı : 26 Temmuz 2020 (saat:15:00)

16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptıİstanbul'da yaşayan Elif D. isimli bir kadın, kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ederek 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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