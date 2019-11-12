12.11.2019 - 12:58 |
ATA AÖF sınavlarına geri sayım! Sınav giriş belgesi - ara sınav tarihleri
ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, ara sınavlara hazırlıklarını sürdürürken, ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? ATA AÖF sınavları ne zaman?
2019 - 2020 Eğitim yılının ilk dönem ara sınav tarihleri belli oldu. ATA AÖF öğrencileri, sınav tarihleri ahkkında bilgi almak için arayışa geçti. İşte ATA AÖF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler, https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak erişim sağlayabilir.
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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF ara sınavları 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde uygulanacak.
İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.