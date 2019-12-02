ATA AÖF sonuçları açıklandı! Sonuç sorugulama için tıklayınız

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 16-17 Kasım'da güz dönemi vize sınavına girdiler. Sınavda binlerce kişi ter dökerken yeni hafta ile birlikte sonuçlar merak ediliyordu. Üniversite biraz önce açıklama yaparak sonuçların ilan edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınavı (vize) sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 02 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için tıklayınız.

ATA AÖF NEDİR?

Fakültede bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

ARA SINAVLAR

Fakültede ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

YARIYIL SONU SINAVI

Fakültede yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

BÜTÜNLEME SINAVI

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

ÜÇ DERS SINAVI

Fakültede üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.