ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2018-2019 mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanmıştı. Merakla beklenen ATA aÖF üç ders sınavının sonuçları ise bugün erişime açıldı. İşte ATA AÖF öğrencilerinin üç ders sınav sonucu hakkında bilmesi gerekenler...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Mezuniyet Üç Ders Sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 17:00'a kadar Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesine iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için tıklayınız.



