ATA AÖF üç ders sınavı saat kaçta? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavlarından sonra ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı yarın tamamlanacak. İşte ATA AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren detaylar...

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da başlayacak.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı



27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Mezuniyet Üç Ders Sınavı Giriş Belgenizi almak için tıklayınız.