ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları ardından, mezuniyet üç ders sınavı da tamamlandı. ATA AÖF öğrencilerinden üç ders sınavına katılanlar arayışa koyuldu. ATA AÖF 2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, üç ders sınav sonuçları için henüz bir tarih belirlemedi. ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.