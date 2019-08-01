ATA AÖF Yatay Geçiş Müracaatları başladı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yatay Geçiş İşlemleri için arayış başladı. ATA AÖF yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, şu adımları izlemeleri gerekiyor.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

BİRİNCİ ADIM:



Kayıt Ol sayfasından ÖBS’ye giriş yapabilmek için parolanızı oluşturunuz.



İKİNCİ ADIM:



ÖBS’ye giriş yaptıktan sonra aşağıda gösterilen ekrandan fotoğrafınızı yükleyiniz. Fotoğrafınız onaylandığında SMS ile bilgilendirileceksiniz. Başvuruyu devam ettirmek için fotoğraf onayını beklemenize gerek yoktur. Başvuruya devam edebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ADIM



Sol taraftaki menülerden “Başvuru İşlemleri-Kayıt Başvuruları” linklerine tıklayarak

aşağıda gösterilen sayfadan istediğiniz yatay geçiş türünü seçiniz.

DÖRDÜNCÜ ADIM



Üçüncü adımda istediğiniz yatay geçiş türü ile ilgili formu açtıktan sonra aşağıda gösterilen sayfadan istenen bilgileri girip “Kaydet” butonuna tıklayarak formu kaydediniz. Kaydetme işleminden sonra sistem başvuruyu onaylamanızı isteyecektir. “Onayla” butonunu tıkladığınızda cep telefonunuza bir onay kodu gönderilecektir. Onay kodunu girdikten sonra başvurunuzu kesinlikle değiştiremeyeceksiniz. Mağduriyet yaşamamak için lütfen başvurunuzla ilgili bir hata olmadığından emin olduktan sonra onay kodunu giriniz.

BEŞİNCİ ADIM



Onay kodunu girip ön kayıt belgesinin çıktısını aldıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili Dekanlık/Müdürlüğe evraklarınızı teslim etmelisiniz. Evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin başvurusu değerlendirilemeyecektir.

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