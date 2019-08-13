Atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc/ internet adresinden öğreniliyor.

Atama kapsamında 92 alan, 79 ile dağıtıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması içinde 89 kontenjan milli sporculara ayrıldı.

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanının bölgeler bazındaki dağılımı şöyle oldu:

"Marmara Bölgesi'ne 5 bin 701 (kontenjanın yüzde 28,63'ü), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 4 bin 435 (kontenjanın yüzde 22,27'si), Doğu Anadolu Bölgesi'ne 3 bin 328 (kontenjanın yüzde 16,21'i), Karadeniz Bölgesi'ne 2 bin 202 (kontenjanın yüzde 11,06'sı), İç Anadolu Bölgesi'ne 2 bin 181 (kontenjanın yüzde 10,95'i), Akdeniz Bölgesi'ne bin 514 (kontenjanın yüzde 7,60'ı), Ege Bölgesi'ne 553 (kontenjanın yüzde 2,78'i)."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

9 Ağustos tarihinde ataması gerçekleşen 20 bin sözleşmeli öğretmen 2 Eylül 2019'da göreve başlayacak.