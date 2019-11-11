Ata’nın gözleri

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, saat tam 09.05’te sualtında sönmeyen meşaleler eşliğinde, Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını çıkardı. Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. l Gökhan Karakaş istanbul Maltepe’de gerçekleştirilen anma etkinliğinde de Ata’ya Saygı Dalışı gerçekleştirildi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, saat tam 09.05’te sualtında sönmeyen meşaleler eşliğinde, Ned Pamphilon’a ait “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını çıkardı. Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.